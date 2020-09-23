Цены на медикаменты и медтовары в России выросли на 8,4%

Медикаменты и медицинские товары в России в августе подорожали на 8,37% и 8,43% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).

Так, цены на электронные термометры выросли на 13,4%, на бинты — на 19%, на анальгин — на 18%, валидол — на 14%.

Цены на отдельные препараты подскочили более чем на 20%: йод (10 мл) подорожал в среднем на 28,67%, линекс (10 капсул) — на 27,74%, ртутный медицинский термометр — на 26,54%.

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