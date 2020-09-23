Безработица в России вышла на плато

В августе-сентябре удалось предотвратить рост безработицы в России, она вышла на плато. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации, передает «Интерфакс».

«Это примерно 4,8 млн человек безработных против 3,5 млн в первом квартале. Для нашей страны дополнительно более 1 млн безработных — это одна из ключевых проблем», — сказал он.

По словам вице-премьера, в течение 2021 года необходимо сократить число безработных и, повысить уровень занятости.

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