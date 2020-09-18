В Германии заявили, что «Северный поток — 2» достроен на 97%
Карина Казанцева
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Газопровод «Северный поток — 2» достроен на 97%, заявила премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг. Об этом пишет РИА «Новости».
«Это крупный инфраструктурный проект, он завершен на 97%», — заявила Шлезвиг.
Ранее ряд государств заявили о необходимости остановить строительство газопровода после ситуации с Алексеем Навальным, госпитализированным 20 августа.
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