Во Всемирном банке назвали сроки восстановления мировой экономики
Главный экономист Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт считает, что мировая экономика в течение пяти лет восстановится от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters.
«Вероятно, произойдет быстрый отскок на фоне отмены всех ограничительных мер, связанных с карантином, но полное восстановление займет до пяти лет», — сказала эксперт.
При этом она выразила мнение, что после кризиса уровень бедности в мире повысится впервые за 20 лет.
Рейнхарт уверена, что кризис усилит неравенство в мире в связи с тем, что беднейшие люди пострадают от кризиса сильнее в богатых странах и беднейшие государства понесут более значительный урон, чем более богатые.
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