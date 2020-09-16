Аналитики перечислили «улиток» и «леопардов» российской экономики

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» спрогнозировало темпы восстановления отраслей российской экономики после пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Об этом сообщает РБК.

Они распределили их по возрастанию: «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды».

По мнению аналитиков, дольше всего будут восстанавливаться отрасли машиностроения, добычи угля, воздушных перевозок и коммерческой недвижимости. К «зубрам» они отнесли добычу нефти и газа, строительство жилья, черную металлургию и непродовольственную розницу.

Достаточно быстро придут в себя электроэнергетика, инфраструктурное строительство, производство стройматериалов, оптовая торговля и производство нефтепродуктов. «Лошадьми» окажутся отрасли продовольственной розницы, добычи металлических руд, цветной металлургии и телекоммуникаций.

Быстрее всех восстановятся так называемые «леопарды». К ним эксперты отнесли сельское хозяйство, пищевую и фармацевтическую промышленности, а также производство резиновых и пластмассовых изделий.

В ПКР также отметили, что полностью все сферы российской экономики восстановятся спустя два-три года.