Россия даст Белоруссии кредит в $1,5 млрд

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о предоставлении кредита на $1,5 млрд, передает РИА «Новости».

«Мы договорились, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный $1,5 млрд. И мы это исполним», — сказал Путин.

По его словам, этот вопрос передан на проработку минфинам стран.

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