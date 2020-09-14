Россия даст Белоруссии кредит в $1,5 млрд
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Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о предоставлении кредита на $1,5 млрд, передает РИА «Новости».
«Мы договорились, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный $1,5 млрд. И мы это исполним», — сказал Путин.
По его словам, этот вопрос передан на проработку минфинам стран.
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