В Совфеде оценили возможность запрета «Северного потока — 2» в ФРГ

В Совете Федерации, комментируя описанные Politico сценарии отказа Германии от «Северного потока — 2», заявили, что «вариантов нет». Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сказал заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор сомневается, что Германия станет выбирать что-то из предложенного. Притом он отметил, что наличие такого большого количества вариантов говорит о том, что «варианта нет».

Джабаров полагает, что для остановки строительства российского газопровода не нужно «изобретать» несколько вариантов.

«Немцы — народ практичный. Они сами стали затрагивать эту тему — это говорит о том, что они пытаются выйти из-под давления американцев и плавно спустить это на тормозах», — уверен он.

Ранее американское издание Politico предложило Германии шесть вариантов того, как отказаться от экспортного газопровода из России «Северный поток – 2» на фоне давления со стороны США.

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