Россиянка закрыла ипотеку за пять дней

Жительница Нижегородской области погасила ипотеку за пять дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

Женщина рассказала, что продавала квартиру в Нижнем Новгороде, а на вырученные деньги хотела купить квартиру в городе Бор.

Так как новая жилплощадь была выбрана и забонирована, необходимо было внести платеж.

«У нас было обязательство — в течение десяти дней внести платеж. Мы думали, что успеем продать нижегородскую квартиру, но потом стали сомневаться: а вдруг не успеем», — призналась россиянка.

Для подстраховки женщина решила обратиться в банк, где ей одобрили кредит на 13 лет. Спустя два дня для квартиры нашелся покупатель, и меньше чем через неделю женщина погасила ипотеку.

Такая короткая кредитная история удивила сотрудников банка, которые столкнулись с такой клиенткой впервые.

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