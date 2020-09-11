Опрос показал, что россияне поддерживают введение гарантированного дохода

Опрос сервиса по поиску работы Superjob показал, что 68% россиян поддерживают введение в стране минимального гарантированного дохода, передает ТАСС.

Согласно результатам исследования, более всего за такие выплаты выступают граждане с зарплатой более 80 тыс. рублей (74%).

При этом мужчины говорят о необходимости введения фиксированных ежемесячных выплат чаще женщин, 70% и 65% соответственно.

Против нововведения выступили 8% россиян, 24% затруднились дать ответ.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить введение в стране гарантированного дохода граждан.

Он пояснил, что речь идет о неприкосновенной минимальной сумме, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.

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