Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами

Чукотка стала тем российским регионом, в котором в первом полугодии 2020 года была зафиксирована самая высокая средняя зарплата — 116,5 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Второе место занял Ямало-Ненецкий АО с показателем в 113 тыс. рублей. Тройку замкнула Москва (96,8 тыс. рублей).

В первую пятерку также вошли Магаданская область (96,6 тыс.) и Ненецкий АО (93,4 тыс.).

Самые низкие зарплаты в этот период времени были зарегистрированы в Ивановской области (27,6 тыс.), Алтайском крае (28,7 тыс.), Карачаево-Черкессии (28,7 тыс.), Чечне (28,9 тыс.) и Дагестане (29,3 тыс.).

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