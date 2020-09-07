Официальный курс евро составил 89,48 рубля

Официальный курс евро на 8 сентября увеличился на 43,87 копейки и составил 89,4771 рубля. На это указывают данные Центрального банка России.

Курс доллара вырос на 40,87 копейки и достиг 75,591 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 8 августа, повысился на 42,22 копейки, до 81,8397 рубля.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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