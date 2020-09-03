РФ и Белоруссия могут согласовать введение единой валюты

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников не исключил, что в ближайшее время Россия и Белоруссия могут принять решение о введении единой валюты. Соответствующее заявление он сделал в эфире «Говорит Москва!».

Он отметил, что такие изменения могут произойти по итогам визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.

По его мнению, обе стороны готовы к принятию данного решения, поскольку по данному вопросу велась глубокая проработка.

«Это (создание единой валюты. — примечание «Газеты.Ru») можно было бы, я думаю, принять, и сегодня Белоруссия на это, мне кажется, более согласна», — добавил Калашников.

Он заключил, что пока не может идти речь о других серьезных изменениях.

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