Мишустин сообщил о прогрессе в переговорах по Союзному государству
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в обсуждении создания Союзного государства с Белоруссией достигнут прогресс, передает РИА «Новости».
Глава правительства отметил, что Союзное государство будет основано на абсолютно независимой позиции России и Белоруссии.
При этом оно уберет барьеры между двумя странам как в плане экономики, так и в отношении культурного взаимодействия.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с Мишустиным за закрытыми дверями.
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