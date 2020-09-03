Мишустин сообщил о прогрессе в переговорах по Союзному государству

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в обсуждении создания Союзного государства с Белоруссией достигнут прогресс, передает РИА «Новости».

Глава правительства отметил, что Союзное государство будет основано на абсолютно независимой позиции России и Белоруссии.

При этом оно уберет барьеры между двумя странам как в плане экономики, так и в отношении культурного взаимодействия.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с Мишустиным за закрытыми дверями.

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