В ФРГ назвали неактуальной остановку строительства «Северного потока — 2»

Вице-президент немецкого бундестага Вольфганг Кубики заявил, что на данном этапе не стоит ставить под вопрос строительство «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По его мнению, вопрос остановки строительства газопровода сейчас не актуален.

Кубики также упомянул недавнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости завершения проекта и его поддержке.

Ранее оппозиционная партия «Союз 90 / Зеленые» обратилась к правительству Германии с призывом остановить реализацию проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2» на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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