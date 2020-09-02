На Украине лишат статуса денег старые гривны и монеты в 25 копеек

Национальный банк Украины лишит статуса денег старые гривны и монеты в 25 копеек. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банкноты, выпущенные в обращение до 2003 года, перестанут считаться в стране законным платежным средством. Теперь на них нельзя будет приобрести никакие товары или услуги.

Помимо этого, статуса денег лишатся 25-копеечные монеты.

В банке пояснили, что изменения призваны упростить наличные расчеты и повысить их удобство.

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