На Украине лишат статуса денег старые гривны и монеты в 25 копеек
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Национальный банк Украины лишит статуса денег старые гривны и монеты в 25 копеек. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Банкноты, выпущенные в обращение до 2003 года, перестанут считаться в стране законным платежным средством. Теперь на них нельзя будет приобрести никакие товары или услуги.
Помимо этого, статуса денег лишатся 25-копеечные монеты.
В банке пояснили, что изменения призваны упростить наличные расчеты и повысить их удобство.
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