Москва и Минск обсуждают условия кредита для рефинансирования госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии приступают к технической проработке условий рефинансирования долга республики перед РФ. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«Сейчас будем уже отрабатывать на техническом уровне условия этого кредита и объемы. (...) Будем работать с нашими партнерами белорусскими в целом по кредиту», — уточнил политик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он договорился с российским лидером Владимиром Путиным о рефинансировании $1 млрд долга республики.

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