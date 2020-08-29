В Госдуме собираются ввести ответственность за незаконные туруслуги

В Госдуме собираются рассмотреть механизмы правового регулирования деятельности экскурсоводов, а также ответственности за незаконное оказание туристических услуг. Об этом в интервью «Российской газете» сказал глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.

Он отметил, что парламентарии планируют уделить внимание совершенствованию кадрового обеспечения развития туризма.

Пайкин пояснил, что, в частности, необходимо «ввести механизм обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников. Кроме того, он отметил, что нужно «установить административную ответственность за незаконное оказание туристических услуг».