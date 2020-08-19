Ростуризм открывает горячую линию по вопросам кэшбека за туры

Ростуризм откроет горячую линии для туристов, у которых возникают трудности с получением кэшбека за туры по России, заявила глава ведомства Зарина Догузова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Догузова напомнила, что за туры, участвующие в программе, кэшбек должен поступить в течение пяти дней. Если этого не произойдет, туристы смогут позвонить на горячую линию для оперативного решения проблемы.

Горячая линия заработает 20 августа.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств при покупке туров по России. Мера призвана стимулировать доступные турпоездки по стране через систему «кэшбека» – возмещения части стоимости услуги. Тур должен быть оплачен картой «Мир» до 28 августа, в программе участвуют все регионы России, однако существуют дополнительные условия.

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