В Белоруссии оценили ущерб от протестов в стране в $500 млн

Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Валерий Бельский оценил ущерб от протестов в республике в $500 млн. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По его словам, отсроченный ущерб может составить миллиарды долларов.

«Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции», — подчеркнул Бельский.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле заявили, что белорусы сами должны решать свои проблемы

— Лавров: руководство Белоруссии признает, что выборы не были идеальными

— Минздрав Белоруссии подтвердил смерть третьего человека на акциях протеста