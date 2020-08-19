В Белоруссии оценили ущерб от протестов в стране в $500 млн
Помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко Валерий Бельский оценил ущерб от протестов в республике в $500 млн. Об этом сообщает агентство «БелТА».
По его словам, отсроченный ущерб может составить миллиарды долларов.
«Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции», — подчеркнул Бельский.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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