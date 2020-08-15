Состоялся первый возобновленный авиарейс Цюрих — Москва

Авиакомпания SWISS совершила первый после возобновления авиасообщения между Россией и Швейцарией регулярный рейс из Цюриха в Москву и обратно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что полеты по маршруту Цюрих - Москва будут выполняться раз в неделю, по субботам.

Правительственный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновить пассажирские регулярные рейсы между РФ и Швейцарией с 15 августа. «Аэрофлот» после этого объявил о перезапуске рейсов по маршруту Москва - Женева. Полеты будут выполняться из «Шереметьево» раз в неделю.

Как сообщалось, С 10 августа Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Турцией и рядом других стран. Первые рейсы отправятся в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Всего полёты возобновят около десяти российских авиакомпаний и три турецких. Во всех самолетах будут выделены отдельные места для пассажиров с подозрением на коронавирус.