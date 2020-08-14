Стало известно, кто в Кремле больше всех заработал в 2019 году

Полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх заработал в 2019 году больше всех в Кремле — 143,694 млн руб. Об этом свидетельствуют данные в декларации на сайте Кремля.

При этом доход его супруги составил 122,96 млн руб.

Почти все движимое и недвижимое имущество 61-летнего Минха находится в совместной собственности с его супругой, а это: земельный участок (1,7 тыс. кв. м), квартиры (36,4 кв. м и 151,1 кв. м), жилой дом (324,8 кв. м), гостевой дом (129,6 кв. м) и не только.

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