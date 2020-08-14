«Аэрофлот» возобновляет рейсы из Москвы в Женеву

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы из Москву в Женеву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Полеты начнут осуществляться с 15 августа по сокращенной программе – один рейс в неделю по субботам.

Отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота рейсов может измениться.

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