«Аэрофлот» возобновляет рейсы из Москвы в Женеву
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Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы из Москву в Женеву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Полеты начнут осуществляться с 15 августа по сокращенной программе – один рейс в неделю по субботам.
Отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота рейсов может измениться.
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