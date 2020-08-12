В ПФР рассказали, кому повысят пенсию

Пенсионный фонд России назвал получателей прибавки к пенсии в текущем году. Информация размещена на сайте ПФР.

Повышенные выплаты получат россияне, которые достигли в 2020 году 80-летнего возраста, а также инвалиды I группы.

Пенсия для них будет увеличена на фиксированную выплату в размере 5686,25 руб.

При этом никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Как пояснили в фонде, прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а начинает выплачиваться со следующего месяца.

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