В ПФР рассказали, кому повысят пенсию
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Пенсионный фонд России назвал получателей прибавки к пенсии в текущем году. Информация размещена на сайте ПФР.
Повышенные выплаты получат россияне, которые достигли в 2020 году 80-летнего возраста, а также инвалиды I группы.
Пенсия для них будет увеличена на фиксированную выплату в размере 5686,25 руб.
При этом никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Как пояснили в фонде, прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а начинает выплачиваться со следующего месяца.
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