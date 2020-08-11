Uniper назвала возможной заморозку строительства «Северного потока — 2» из-за санкций США

Строительство газопровода «Северный поток — 2» может приостановиться или вовсе прекратиться из-за введенных Соединенными Штатами санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании Uniper, одного из финансовых партнеров «Газпрома» по проекту.

«По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта «Северный поток — 2», вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились отрывки из письма трех сенаторов США дирекции порта немецкого города Засниц, в котором они угрожают «финансовым разрушением», если не будет остановлено строительство газопровода.

Реализация проекта «Северного потока — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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