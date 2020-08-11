Эксперт назвал опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал агентству «Прайм», где опасно расплачиваться банковской картой.

По его словам, расплачиваться банковской картой на сегодняшний день не так рискованно, как раньше, так как распространение чиповых карт почти уничтожило индустрию скимминга. Однако до сих пор опасность остается в интернете.

Так, часто встречаются сайты-подделки, через которые мошенники получают деньги под видом оплаты товара.

Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, Сизов посоветовал завести отдельную карту для онлайн-покупок и держать на ней столько денег, сколько вы хотите сегодня потратить. Кроме того, он рекомендовал не совершать крупных покупок в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией, а также не сообщать свои персональные данные кому бы то ни было, даже если вам позвонили из банка или магазина.

При этом, если оплата банковской картой в ненадежном месте уже совершена, можно оспорить операцию через банк, рассказал специалист.

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