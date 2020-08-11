Эксперты подсчитали, сколько стоит подготовить ребенка к школе в 2020 году

Исследователи аналитического центра сервиса для размещения объявлений «Авито» подсчитали, сколько стоит подготовить ребенка к школе в России в 2020 году, передает РИА «Новости».

Так, набор из пенала, ранца, спортивной и школьной формы в текущем году может обойтись в среднем в 3 180 руб.

Уточняется, что ранец в среднем стоит около 1 150 руб., школьная форма обойдется в 1 060 руб., спортивная форма — 640 руб., пенал — в 330 руб.

Однако «расширенный» набор товаров для учебы — с учетом предметов, необходимых на случай дистанционного обучения — будет стоить существенно дороже — в более чем в 20 тыс. руб. В данный набор, входят также ноутбук и компьютерное кресло.

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