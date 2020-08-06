Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока — 2». Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.

«Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и поддержку проекту «Северный поток — 2», вы разрушите дальнейшее финансовое выживание вашего предприятия», — говорится в письме.

Ранее бургомистр Засница, рядом с которым пройдет трубопровод «Северный поток — 2», Франк Крахт раскритиковал ужесточение американских санкций против этого проекта.

Палата представителей Конгресса США ранее одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Там содержатся и расширенные санкции против СП-2 – под них попадают все лица, которые связаны с постройкой газопровода прямо или косвенно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Северный поток — 2» не получит баржу «Фортуну» для строительства

— Экологи в ФРГ оспорили выдачу разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2»

— Оператор «Северного потока — 2» оценит иск немецких экологов