Названа дата возобновления ж/д сообщения между Россией и Абхазией

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновляется 7 августа. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на первого заместителя гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Алхаса Вартагаву.

«После четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России», — сказал он.

Первый пассажирский поезд Москва – Сухум выедет из российской столицы 7 августа и прибудет на сухумский железнодорожный вокзал 9 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Абхазии поблагодарил Россию за открытие границы

— Границу России с Абхазией пересекли более 7,5 тыс. человек в первый день ее открытия

— В Абхазии опасаются вспышки коронавируса, завезенного из РФ