Названа дата возобновления ж/д сообщения между Россией и Абхазией
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Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновляется 7 августа. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на первого заместителя гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Алхаса Вартагаву.
«После четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России», — сказал он.
Первый пассажирский поезд Москва – Сухум выедет из российской столицы 7 августа и прибудет на сухумский железнодорожный вокзал 9 августа.
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