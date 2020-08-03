Трамп: США должны получить долю от продажи TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что в государство рассчитывает на получение от компании ByteDance доли с продажи китайской соцсети TikTok, так как оно сделало грядущую сделку возможной, передает Mediate.

«Весьма значительная часть должна поступить в Казначейство Соединенных Штатов, потому что мы делаем возможным, чтобы эта сделка состоялась вообще», — сказал Трамп.

Он отметил, что настаивает на том, чтобы приложение было выкуплено полностью, а не частично.

По мнению Трампа, в противном случае, у Китая все так же сохранится возможность шпионить за американскими гражданами.

Президент подчеркнул, что соцсеть должна выкупить именно «большая, безопасная и очень американская компания», и Microsoft удовлетворяет этим условиям.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в США рассматривают вопрос о блокировке китайских социальных сетей TikTok и WeChat из-за того, что приложения, предположительно, могут передавать личные данные пользователей властям КНР.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил намерение американских властей запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.

О намерении приобрести долю в TikTok сообщала компания Microsoft.

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