ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что регулятор США уже в третий раз сохраняет эту базовую ставку после того как дважды снизил ее весной 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых.

Глава Центробанка США Джером Пауэлл уверил, что ФРС не намерена в обозримом будущем менять политику сверхнизкой учетной ставки.

«Мы даже не думаем о повышении ставки», — сказал он.

В заявлении ФРС отмечается, что коронавирус и возникший из-за него кризис в сфере здравоохранения будет и дальше влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе. Несмотря на это в Штатах уверены, что финансовые условия в стране улучшились.

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