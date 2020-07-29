ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА «Новости».
Стоит отметить, что регулятор США уже в третий раз сохраняет эту базовую ставку после того как дважды снизил ее весной 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых.
Глава Центробанка США Джером Пауэлл уверил, что ФРС не намерена в обозримом будущем менять политику сверхнизкой учетной ставки.
«Мы даже не думаем о повышении ставки», — сказал он.
В заявлении ФРС отмечается, что коронавирус и возникший из-за него кризис в сфере здравоохранения будет и дальше влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе. Несмотря на это в Штатах уверены, что финансовые условия в стране улучшились.
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