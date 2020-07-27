Москву и Минск призвали вернуться за стол переговоров по вопросам интеграции

Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал Москву и Минск вернуться к обсуждению интеграционных «дорожных карт», цитирует РИА «Новости».

Он напомнил, что стороны почти урегулировали все вопросы в 2019 году. Кроме того, после переговоров премьеров стран Михаила Мишустина и Романа Головченко в июле стало понятно, что страны подтверждают «взаимную высокую заинтересованность сторон». Поэтому нельзя останавливаться, а нужно «передоговариваться и идти вперед».

«Нужно к этому возвращаться, проводить инвентаризацию этих сроков <...> проявлять волю, напористость», — сказал Мезенцев.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Белоруссия не видит смысла продолжать работу с Россией над «дорожными картами» по углублению интеграции, пока не будут решены вопросы с поставками нефти в республику.

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