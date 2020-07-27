В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны

В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.

На территории города также снимаются ограничения на проведение экскурсий, в ТРЦ смогут открыться бассейны, фитнес-центры и детские игровые комнаты. Однако объекты развлечения и досуга в ТЦ пока остаются закрытыми, а также сохраняется запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах и фойе.

Снимается запрет на посещение парков и лесов города, на работу частных музеев и выставочных залов, могут начать работу аквапарки.

При этом до 16 августа сохраняется ограничение на проведение массовых мероприятий.

Ограничения в Санкт-Петербурге, как и в других городах России, были введены из-за пандемии коронавируса. Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.

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