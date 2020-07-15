IT-директору «Почты России» предъявили обвинения в превышении полномочий

СК предъявил замгендиректору «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергею Емельченкову обвинение в превышении полномочий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Чертановского суда.

Емельченков обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Как уточнили в суде, следователи просят назначить топ-менеджеру меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в пресс-службе «Почты России» подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела в отношении замгендиректора по IT.

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