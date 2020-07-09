Состояние главы Amazon Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса, превысило $180 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Доход Безоса вырос на фоне роста акций его компании. 8 июля капитализация Amazon достигла $1,54 трлн. Таким образом, состояние бизнесмена, которому принадлежит 11,1% акций компании, превысило $182,6 млрд.

Отмечается, что это рекордные показатели за все время подобной статистики.

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