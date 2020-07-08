Мобильная связь для россиян станет дороже

Тарифы на мобильную связь в России с декабря прошлого года в среднем увеличились на 8%, а во второй половине 2020 года они могут подняться еще на 14%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.

Аналитики выяснили, что в среднем тариф на мобильную связь в декабре стоил 270 рублей. Сейчас же его цена составляет около 291 рубля.

При этом во втором полугодии 2020 года ожидается еще более значительный рост по сравнению с прошедшим.

Отмечается, что таким образом операторы пытаются компенсировать прямые и косвенные потери от пандемии коронавируса. Согласно подсчетам, их размер составил 30 млрд рублей.

Ранее специалисты предположили, что тарифы на связь в России могут подняться более чем на четверть.