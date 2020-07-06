Водительские права можно будет использовать для получения банковских услуг в России

В России граждане смогут воспользоваться водительскими правами для получения банковских услуг. Об этом сообщают «Известия».

Инициатива об упрощении идентификации личности разрабатывается Центробанком совместно с Минэкономразвития и Росфинмониторингом.

В ЦБ уточнили, что водительское удостоверение имеет широкое распространение среди российских граждан, поэтому было выбрано для данного законопроекта. Кроме того, проверка удостоверения может проводиться с помощью информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.

Так, закон может разрешить осуществлять денежный перевод без открытия счета в банке, а также получение перевода не превышающего сумму в 15 тыс. рублей. При этом граждане смогут воспользоваться водительским удостоверением при обмене валюты стоимостью не выше 100 тыс. рублей.

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