В Ялте рассчитывают принять в этом году 4 миллиона туристов

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт заявил, что власти рассчитывают принять 4 миллиона отдыхающих. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Ялте планируется впервые провести круглогодичный курортный сезон и принять почти вдвое больше туристов, чем год назад.

«Если в обычный сезон мы принимаем в пределах 2,5 млн туристов, то в этом году, если позволит эпидобстановка и не будет второй волны, мы прогнозируем до конца года принять около 4 млн отдыхающих», — сказал Имгрунт.

Он добавил, что на июль в Ялте практически все забранировано.

Также глава администрации отметил, что потери городского бюджета от пандемии составят около 450 млн рублей.

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