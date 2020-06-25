Американский аналитик не исключил наступление сравнимого с Великой депрессией кризиса

Управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак заявил, что данные обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ) свидетельствуют о том, что потери в сфере экономики из-за пандемии коронавируса могут быть сравнимы с последствиями Великой депрессии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, глобальные экономические потери также превзойдут кризис 2008 и 2010 годов.

Аналитик также оценил потери мировой экономики в период с 2020 по 2021 год в свыше $12 трлн. Шостак подчеркнул, что данный показатель является «невероятным», а также добавил, что годом ранее никто не предполагал «ни о самой возможности подобного катаклизма, ни о масштабе потерь, связанных с ним».

При этом эксперт отметил, что на 12% будет обрушена и международная торговля, что станет затруднением для развитых и развивающихся экономик.

«Прогноз МВФ таит в себе риски как переоценки, так и недооценки всей тяжести сложившейся ситуации», — заключил Шостак.

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