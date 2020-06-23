Эксперт оценил расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

Эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко прокомментировал предложение по расширению условий льготной ипотеки под 6,5%, передает РИА «Новости».

По словам Городейко, эта мера позволит увеличить количество строительных проектов. Тем не менее, она все же не приведет к революционному повышению спроса на ипотечные займы.

Эксперт добавил, что число новостроек, которые будут кредитоваться по льготной программе может составить до 80%.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил расширить льготную программу ипотеки на новое жилье. Так, кредит под 6,5% можно будет взять на покупку квартиры в Москве и Санкт-Петербурге стоимостью 12 млн рублей (сейчас 8 млн), а в регионах — 6 млн рублей (сейчас 3 млн).

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