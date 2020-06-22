В Ростуризме рассказали, когда откроются курорты в России

Российские курорты откроются для туристов к началу июля, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — сказала Догузова.

Она уточнила, что главной целью является обеспечение безопасного и доступного отдыха от Калининграда до Владивостока.

С 21 июня Краснодарский край отменил обязательный карантин для прибывающих. 22 июня из Москвы вылетел первый рейс в Сочи.

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