Финансист рассказала, что делать потерявшим работу

Потерявшим работу из-за коронавируса следует обратиться к государству за помощью, пишет РИА «Новости» со ссылкой на эксперта проекта Минфина по финансовой грамотности Ольгу Дайнеко.

«Искать новую работу, конечно, нужно, но прежде всего, нужно постараться получить государственную социальную помощь», — сказала Дайнеко.

Она отметила, что пособие даст небольшой доход и уменьшит текущие расходы.

Эксперт рассказала, что россияне, вставшие на учет в Центре занятости населения и потерявшие работу из-за коронавируса, получат пособие в 12 130 рублей с районными надбавками. Также на каждого несовершеннолетнего ребенка государство выплатит по 3 000 рублей.

Дайнеко также подчеркнула, что помочь могут субсидии, компенсации за услуги ЖКХ, детские выплаты и реструктуризация кредитов.

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