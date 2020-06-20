Новак назвал санкции против «Северного потока — 2» неадекватными и незаконными

Министр энергетики России Александр Новак считает санкционные меры и их ужесточение в отношении газопровода «Северный поток — 2» абсолютно незаконными и совершенно неадекватными. Об этом он сказал в интервью газете Handelsblatt.

Министр констатировал, что против российского проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять транзит. Однако, как отметил Новак, трубопровод помогает Европе и ее энергетической безопасности. В свою очередь, это способствует конкуренции и состязательности.

«Санкции и их ужесточение против «Северного потока 2» абсолютно незаконны и совершенно неадекватны. Это чистый протекционизм», — полагает Новак.

Глава Минэнерго России обвинил США во вмешательстве в суверенитет европейских стран и попытке навязать ЕС свой сжиженный природный газ.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минэнерго назвали вмешательством санкции США против «Севпотока — 2»

— Die Welt оценила вероятность завершения «Северного потока — 2»

— Оператор «Северного потока — 2» обратился в суд