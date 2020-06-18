В «Нафтогазе» заявили о намерении продолжить противодействовать «Севпотоку — 2»

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о намерении продолжать противодействовать завершению строительства «Северного потока — 2» для сохранения сохранения транзита газа России по территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, газопровод не отвечает европейским и украинским интересам.

«Наша команда прилагала и будет прилагать большие усилия для того, чтобы «Северный поток - 2» и санкции против него остановили этот проект», — сказал Коболев.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин говорил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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