Источник: «Росатом» может приобрести «Морской старт»

Компания S7 может продать плавучий космодром «Морской старт» одной из дочерних структур госкорпорации «Росатом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в бизнес-кругах.

По информации одного из источников, в настоящее время ведутся переговоры.

Второй источник добавил, что с учетом состояния платформы и командного судна после демонтажа оборудования Соединенными Штатами, а также в связи необходимостью создания с нуля береговой инфраструктуры стоимость реализации проекта крайне высока, и у частной авиакомпании с учетом финансовых потерь от пандемии нет на это денежных средств.

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