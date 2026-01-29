Размер шрифта
Общество

Появились подробности мощного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Турции

T24: никто не пострадал в результате взрыва на НПЗ в Турции
Onur Dogman/Global Look Press

Никто не пострадал в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Tüpraş в турецком Измите. Об этом сообщила газета T24.

По данным издания, на заводе в районе Кёрфез провинции Коджаэли взорвался бензиновый резервуар. После ЧП над районом поднялся столб дыма, что вызвало кратковременную панику среди местных жителей, отмечает газета.

Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и в короткие сроки потушили возгорание.

«Начато расследование причин взрыва», — отмечается в новостной заметке.

В октябре 2025 года в Венгрии и Румынии произошли взрывы на НПЗ, которые занимались, в частности, переработкой российской нефти. Речь идет о заводе Petrotel-Lukoil (дочерняя компания российской корпорации «Лукойл») в румынском городе Плоешти и заводе компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Последний считается крупнейшим в Венгрии.

В том же месяце взрыв с последующим возгоранием случился на НПЗ в городе Эль-Сегундо, находящемся в американском штате Калифорния.

Ранее взрыв и пожар произошли на заводе в Буэнос-Айресе, причинив незначительный ущерб соседнему предприятию.
 
