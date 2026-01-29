Размер шрифта
Политика

Кадыров заявил о поддержке Чечни со стороны ОАЭ

Кадыров: Чечня всегда ощущала поддержку со стороны ОАЭ
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Чечня всегда ощущала искреннюю и важную поддержку со стороны Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В Чеченской Республике всегда ощущали искреннюю и значимую поддержку со стороны Объединенных Арабских Эмиратов. Эта помощь и внимание, в том числе в сложные периоды, служат наглядным примером подлинно братских отношений, основанных на уважении, доверии и взаимной поддержке», — говорится в посте политика.

29 января Кадыров участвовал в переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, проходивших в Кремле. Глава республики оценил эту встречу как еще одно свидетельство последовательного укрепления двусторонних связей.

На переговорах президенты России и ОАЭ сконцентрировали внимание на ключевых областях всестороннего российско-эмиратского сотрудничества.

Ранее президент ОАЭ заявил, что ценит отношения с Путиным.
 
