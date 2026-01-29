В сборной России назвали цинизмом решение CAS не рассматривать апелляцию Большунова

Бородавко: делают все, чтобы Большунов не попал на Олимпиаду

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал цинизмом отказ спецкомиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) рассматривать апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Его слова передает «Матч ТВ».

«Они делают все, чтобы Александр не поехал и не попал на Игры. И сама мотивировка, почему апелляция не рассматривалась… Это просто высший цинизм. Сама ценность этого суда просто нивелируется. Они показали собственную предвзятость и заинтересованность в том, чтобы не пустить российских спортсменов, в частности такого легендарного спортсмена», — заявил Бородавко.

Комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова о получении нейтрального статуса и недопуск к ОИ-2026, объяснив это поздней датой подачи заявления.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее в России высказались о недопуске Большунова на Олимпиаду.