В МИД РФ ответили на слова генсека ООН о самоопределении Крыма и Донбасса

Слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что право на самоопределение неприменимо к Крыму и Донбассу, являются «дикими». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время», — написала она.

29 января Гутерриш сказал, что Секретариат ООН сделал вывод, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. По его словам, юридический департамент всемирной организации после «очень внимательного изучения» решил, что принцип самоопределения народов не может применяться в ситуации с Крымом и Донбассом.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась во всемирную организацию с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

Министр напомнил, что Запад называл право на самоопределение в качестве единственного главного критерия независимости Косово, где не было референдумов. При этом в Крыму он был проведен по всем правилам. Тем не менее западные страны сказали, что в данном случае право на самоопределение не применимо.

Ранее Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.