Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

В МИД РФ ответили на слова генсека ООН о самоопределении Крыма и Донбасса

Захарова назвала диким заявление Гутерриша о самоопределении Крыма и Донбасса
Сергей Гунеев/РИА Новости

Слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что право на самоопределение неприменимо к Крыму и Донбассу, являются «дикими». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время», — написала она.

29 января Гутерриш сказал, что Секретариат ООН сделал вывод, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. По его словам, юридический департамент всемирной организации после «очень внимательного изучения» решил, что принцип самоопределения народов не может применяться в ситуации с Крымом и Донбассом.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась во всемирную организацию с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

Министр напомнил, что Запад называл право на самоопределение в качестве единственного главного критерия независимости Косово, где не было референдумов. При этом в Крыму он был проведен по всем правилам. Тем не менее западные страны сказали, что в данном случае право на самоопределение не применимо.

Ранее Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!