Общество

В Чебоксарах три девочки пострадали в аварии с автобусом

В Чебоксарах автобус сбил трех подростков
Telegram-канал УМВД России по г.Чебоксары

В Чебоксарах произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на проспекте Мира. По предварительной информации, транспортное средство не смогло вовремя затормозить перед светофором, из-за чего сбило трех подростков.

За рулем находился 64-летний мужчина. Причиной произошедшего стали неблагоприятные погодные условия.

«Пострадавшим оказывается медицинская помощь», – сообщается в публикации.

Получили ли девушки серьезные травмы, не уточняется.

В Госавтоинспекции водителям напомнили о том, что на дороге стоит быть внимательнее.

До этого в Татарстане два человека выпали на дорогу из переполненного автобуса. Один из пассажиров мешал закрытию автоматической двери в момент, когда в салон заходила девушка.

В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал на дорогу, вместе с ним на асфальте оказалась и вторая пассажирка. Несмотря на это, дверь закрылась и автобус поехал дальше.

Ранее водителя автобуса уволили после того, как он в одиночку задержал вора.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!