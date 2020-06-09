В РФ объяснили угрозы США ввести санкции против участников «Северного потока — 2»

США угрожают ввести санкции против европейских участников проекта «Северный поток — 2» для того, чтобы осуществить две давние задумки. О них рассказал в интервью «Интерфаксу» первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

По мнению дипломата, США хотят повысить конкурентоспособность своего дорогого сжиженного газа, поэтому оперируют санкциями. При этом США используют агрессивные методы «продавливания» СПГ на европейский рынок. «Не чураясь при этом ни открытого, ни закулисного политического давления на своих союзников», — отметил он.

Во-вторых, Штаты хотят нанести удар промышленности Евросоюза. «Ведь чем дешевле энергия, тем ниже издержки производства», — полагает Титов.

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